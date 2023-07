Social? Si, ma per l’orientamento universitario: ecco gli ultimi appuntamenti su Instagram

Firenze, 20 luglio 2023 - L’orientamento universitario? Via Instagram. Il social più amato dai giovanissimi si dimostra un ottimo sistema per rispondere in tempo reale ai tanti dubbi delle future matricole, alle prese con una scelta complessa, quella del percorso di studi universitario.

Si conclude con gli ultimi tre appuntamenti “Tutor Live. L’orientamento Unifi in diretta Instagram”, il ciclo di dirette sul canale ufficiale Instagram dell’Università di Firenze. Le tre date in programma riguardano le Scuole di Scienze Politiche (venerdì 21 luglio), Economia e Management (lunedì 24) e Psicologia (martedì 25). La diretta comincerà alle 12.

Ogni live ha una durata di circa trenta minuti. Se il tempo non dovesse essere sufficiente, una volta conclusa la trasmissione, i tutor risponderanno alle domande del pubblico attraverso la messaggistica.

Ciascuna diretta viene lanciata da una storia sul canale Instagram Unifi il giorno precedente al live, per consentire agli studenti di inviare quesiti anche in anticipo tramite la funzione domande messa a disposizione dalla piattaforma.

Nella sezione reel del canale Instagram dell'Ateneo è poi possibile rivedere le puntate precedenti dedicate a Ingegneria, Studi Umanistici e della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Giurisprudenza, Scienze della Salute Umana – area del farmaco, Architettura e Agraria.

Sempre in chiave di orientamento social, è disponibile un reel in cui Francesco Grasso, delegato al Job Placement, introduce le varie tipologie di Test online per l’accesso all’Università, illustrando le novità che interessano i corsi a numero programmato e le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso per i corsi ad accesso libero.

Si sono aperte il 13 luglio le immatricolazioni per il 2023-24 ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero. Date e modalità diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di ammissione. Le iscrizioni agli anni successivi al primo partiranno l’8 settembre.

Sono 61 i corsi di laurea triennali, 9 quelli a ciclo unico e 75 i corsi di laurea magistrale dell’Università di Firenze per il prossimo anno accademico.