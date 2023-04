Il lusso e l’arte del saper fare: Firenze apre le porte ai giovani

Firenze, 14 aprile 2023 – Primo salone per l’orientamento oggi e domani a Firenze per la formazione e la destinazione lavorativa dei giovani di talento, quelli che vorranno cimentarsi col lavoro manuale che richieste testa e cuore. Promosso dal gruppo francese del lusso LVMH, presieduto da Bérnard Arnault, un evento in due giornate per chiedere ai ragazzi delle quarte e quinte dei licei e degli istituti tecnici cosa vorranno fare da grandi, cosa sogneranno di diventare, quali strade professionali prenderanno. Location Palazzo Pucci a Firenze, in via dei Pucci numero 2, trasformato in un’arena di speranza, invasa dai ragazzi che possono osservare da vicino come si costruisce una borsa di Fendi o un completo di cashmere Loro Piana, come si fa un cocktail con l’esperienza del Gruppo Belmond, come si monta un gioiello di Bulgari ecc ecc. Insomma l’arte del saper fare, tutto quello che la scuola non insegna e che profuma di vita e di futuro.

“You and Me” si intitolano le due giornate, in un rapporto paritario e democratico tra grande gruppo del lusso e studenti, questi ultimi impegnati a lasciare il loro curriculum e a partecipare a colloqui di orientamento per mille opportunità di formazione nel gruppo LVMH per questo 2023 e altrettanti per il 2024. Con esperienze di stage e di studio mirato al bello con quindici maison partner come Acqua di Parma, Belmond, Berluti, Bulgari, Celine, Christian Dior, DFS, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, Pasticceria Cova, Rossimoda, Sephora, Starboard, Thélios. Con corsi di pratica e di teoria, di laboratori sotto l’egida dei Mestieri di Eccellenza di LVMH. Prima tappa Firenze, poi fino a settembre l’esperienza di You and Me sarà ripetuta a Novara e a Padova, così prima la pelletteria nella nostra città, poi la conoscenza dell’abbigliamento e delle calzature e degli occhiali a seconda dei distretti produttivi.

Tony Belloni direttore generale gruppo LVMH Firenze

Ai giovani hanno parlato alcuni dei protagonisti della scena del lusso internazionale del gruppo LVMH a cominciare da Tony Belloni direttore generale di LVMH, Chantal Gaemperle vicepresidente per le risorse umane e le sinergie, Serge Brunschwig amministratore delegato di Fendi, Dario Nardella Sindaco di Firenze da sempre vicino a chi investe nella moda nella nostra città.

Il gruppo di Arnault ha 160.000 dipendenti nel mondo, in Italia ce ne sono 13.000 distribuiti in 35 manifatture di cui tante in Toscana. Durante le giornate di You and Me i ragazzi potranno avvicinarsi a 280 mestieri, l’anno scorso ci sono stati 700 colloqui interessanti e 500 persone sono già state formate. “Nei prossimi dieci anni se non interveniamo sulla formazione saranno guai per le nostre manifattura” ha detto Tony Belloni ricordando che non c’è niente di ripetitivo nel lavorare con le mani perché “ogni pezzo è unico”, e poi che “bisogna far appassionare i giovani ai mestieri d’eccellenza che devono andare di pari passo anche con la tecnologia, l’una cosa non esclude l’altra”. Belloni ha anche detto che nella moda in tempi brevi ci saranno 90.000 posti di lavoro.

“Istituzioni e aziende devono lavorare insieme, questa è la sfida”, ha concluso il direttore generale del Gruppo LVMH. Poi l’intervento appassionato e concreto del Sindaco Dario Nardella che ha lanciato l’idea da trasformare al più presto in progetto di una scuola di formazione per l’hotellerie, sul modello della famosa EHL di Losanna, dove formare giovani leve per lavorare nelle strutture alberghiere e di ristorazione. “Vorrei fare di Firenze un polo di alta formazione internazionale nell’hotellerie - ha detto Nardella - e al Polimoda il direttore Massimiliano Giornetti da pochi mesi ha già cominciato con l’istituzione di corsi di hotellerie, aprendo al mondo il primo corso di Food Styling”.