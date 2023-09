Oriana Fallaci, cerimonia in ricordo al cimitero degli Allori

Firenze, 14 settembre 2023 - Il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, unitamente ai vice presidenti del Consiglio comunale Emanuele Cocollini e Barbara Felleca presiederanno alla cerimonia, in programma domani, venerdì 15 settembre alle 11 al cimitero degli Allori, in occasione del 17/o anniversario della scomparsa di Oriana Fallaci. Con la presenza di tutto l’ufficio di presidenza s’intende rappresentare tutta l’assemblea di Palazzo Vecchio. “Oriana Fallaci – spiegano il presidente Milani con i vice presidenti Cocollini e Felleca – è stata una concittadina che ha sempre avuto un legame ed un amore speciale per Firenze. La sua vita, la sua opera, va conosciuta e saputa apprezzare con interezza, ricordando la sua grande lezione di coraggio. È stata una donna che ha portato alto il nome di questa città nel mondo, libera e coraggiosa, una grandissima giornalista che ha saputo raccontare episodi fondamentali della storia recente. Una fiorentina illustre a cui guardiamo con ammirazione”.