Ora il Reggello vola alto. L’Incisa tiene il passo

Vola il Reggello in testa alla classifica del Girone E. La formazione allenata da Mori batte la Dinamo Florentia 3-0 con doppietta del bomber Focardi e gol di Violi. Il Reggello continua a dimostrare di avere una squadra di valore in ogni reparto ed ora ha 7 punti di vantaggio sul Barberino Tavarnelle sconfitto 2-1 a Levane. Per gli aretini il giocatore determinante è stato Cerrato autore di una doppietta, mentre per il Barberino Tavarnelle a segno Scotto Lavina. Al terzo posto l’Incisa che disputa una bella prestazione con carattere e forza di gruppo battendo l’Ambra 2-1 con le realizzazioni di Espinosa e Galanti. Molto bene l’Audace Galluzzo, quarta in graduatoria, che segna 6 reti al San Clemente (5 nel primo tempo) vincendo 6-1 con doppietta di Leporatti e gol di Rosi, Santucci, Dallera e Di Tommaso. Per il San Clemente la rete della bandiera e di Bugli. Il Gambassi, quarto a pari punti con il Galluzzo, supera di slancio i fiorentini dell’Audace Legnaia a cui non è bastato il gol di Silvestri.

Continua il gran momento della Sancascianese che vince ancora e si porta al sesto posto in classifica, grazie alla vittoria per 3-1 sul Vaggio Piandiscò: due gol di Terramoto e Dupi. Nella squadra di San Casciano, allenata da Daniele Latini, da segnalare l’esordio di Samuele Frosecchi classe 2006 bomber della squadra Juniores dove ha già segnato 15 gol. Frosecchi e altri giocatori rientrano nell’ottica societaria di dare spazio al vivaio. Bella ed emozionante gara tra Sporting Arno-Porta Romana terminata 3-2 per i rosanero locali con reti di Ippolito, Innocenti e Migliarese; al Porta Romana non sono bastati Tumminaro e Vastola.

Nel Girone D sfida mozzafiato sul campo del San Godenzo con la formazione locale che conquista tre calci di rigore: due sbagliati e uno realizzato al 96’. San Godenzo-Aglianese termina con uno spettacolare 2-2. La Gallianese perde 2-1 a Prato Nord (1-0 nel primo tempo). Ad inizio ripresa la squadra pratese rimane in dieci e al 67 pareggiano i mugellani con Maenza che si conferma il miglior realizzatore della squadra. Ma dieci minuti dopo arriva il gol vittoria del Prato Nord con la doppietta del centravanti Miele. Sagginale-Csl Prato finisce a reti inviolate, uno scontro per la salvezza con poche emozioni. Il Calenzano prosegue la marcia di alta classifica e batte 1-0 il Casale Fattoria. Determinante il gol di Silvestri all’89. L’Albacarraia fa il miracolo e batte 2-0 lo Jolo secondo in graduatoria. Per l’Albacarraia a segno Matteo e Tommaso Reale. Il Novoli conquista un punto importante, 1-1 a Quarrata. Il Settimello capolista espugna il campo della Virtus Rifredi prevalendo 2-1.

Francesco Querusti