Ora c’è lo spareggio. Lastrigiana di misura

Con le partite della 34ªgiornata sul girone B di Eccellenza cala il sipario con un record: il Siena chiude il campionato imbattuto. Invece, il girone A avrà ancora un turno da giocare. Per il girone B, domenica prossima si giocheranno gli spareggi: play off, Scandicci-Signa, (Terranuova Traiana riposa), nei play out: Asta-Firenze Ovest e Lastrigiana-Rufina. Questi i risultati.

Girone A

Ponte Buggianese-Lanciotto Campi 3-2. La squadra di Gutili stoppa la corsa salvezza ai campigiani che hanno accusato la fatica per il recupero di mercoledì. I gol: 13’ rigore di Nardi, 24’ Granucci, 31 Nardi. Al 39’ riapre Frezza e al 93’ Bini accorcia.

Girone B

Signa-Terranuova Traiana 0-1. Il gol di Privitera (36’) ha mandato in fumo le speranze del Signa per conquistare il 2° posto. Ora rimane l’ultima chance: lo spareggio play off in casa dello Scandicci.

Rondinella-Pontassieve 2-4. Una Rondinella ormai salva si lascia sorprendere da un Pontassieve (retrocesso) che ha voluto regalare un sorriso ai suoi tifosi. Le reti: vantaggio Pecchioli (3’), pareggio 21’di Cassai, vantaggio Caparrini (44’). Riapre al 73’ Pareggi, mentre Fani (82’) e Bianchi (92’) completano il poker.

Audax Rufina-Firenze Ovest 0-0. La sfida finisce senza reti. La Rufina e l’Ovest hanno risparmiato energie in vista dei play out di domenica prossima con la Lastrigiana, mentre l’Ovest con l’Asta.

Castiglionese-Lastrigiana 0-1. Il gol vittoria di El Youssefi è prezioso per la Lastrigiana tanto da consentirle di giocare in casa i play out.

V.Mazzola-Fortis Juventus 1-1. Una Fortis ormai salva ha sbrigato bene l’atto di presenza sul campo del Mazzola. Al gol di Salvadori (3’) ha risposto il senese Cruciani (30’). Infine, lo Scandicci che ha riposato, classificandosi al 3° posto domenica giocherà in casa lo spareggio play off con il Signa.

G. Puleri