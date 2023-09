Opere digitali esposte al campus

Un campus universitario come una galleria d’arte. Al polo scientifico (blocco aule, edificio G3, via Bernardini 6) è stata inaugurata la mostra "Visionaries" che accoglie le opere digitali dell’artista Square. Protagonisti dell’esposizione, organizzata dal Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università di Firenze e aperta da lunedì a venerdì (ore 8-19) fino a anno, alcuni personaggi, la cui visione immaginaria ha cambiato la Storia, rivisitati in chiave pop, da Dante Alighieri a Leonardo Da Vinci, da Sigmund Freud a Coco Chanel. "La mostra – spiega il presidente del Corso di Laurea di Ottica e Optometria Massimo Gurioli – gioca sulla metafora della ‘visione’ come capacità di percepire diversi e nuovi orizzonti. Per questo, in senso lato, ha anche una valenza di orientamento ai nostri giovani, costituendo un invito a perseguire le proprie aspirazioni".