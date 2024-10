Operaio investito e ucciso in autostrada: automobilista non si ferma, rintracciato

Firenze, 29 ottobre 2024 – Tragedia sull’A1 all’altezza di Bagno a Ripoli. Un operaio di 58 anni è morto travolto da un’auto che poi non si è fermata. Dopo le indagini è stato individuato il presunto autore dell’investimento, un uomo di 62 anni che adesso è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

E’ accaduto nella giornata di sabato 26 ottobre. La vittima, di origini marocchine, che stava lavorando a un cantiere, è stata portata in ospedale in condizioni gravissime. L’uomo è poi morto in ospedale, dove era stato portato dal personale del 118 che i colleghi della vittima avevano subito chiamato.

Ma le ferite riportate erano molto gravi. L’operaio è morto nella giornata di domenica.L’uomo alla guida non si sarebbe fermato, proseguendo la marcia. Le indagini per risalire al responsabile dell’investimento sono iniziate subito.

E’ stata la polizia stradale a risalire all’uomo grazie alla targa dell’auto. Profondo il cordoglio tra gli operai dei cantieri autostradali. E’ questa l’ennesima vittima sul lavoro del 2024.

Diversi gli episodi di investimento in autostrada o in strade di grande scorrimento che hanno visto coinvolto personale dei cantieri. L’ultima vittima a Fosdinovo, nell’ottobre del 2023. Morì Luigi Bernardini, 76 anni, responsabile del cantiere in corso tra i caselli di Deiva Marina e Sestri Levante.