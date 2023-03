Operaio cade nella buca di un cantiere: 10 giorni

Ennesimo infortunio sul lavoro, per fortuna senza conseguenze irreparabili. È stato giudicato guaribile in 10 giorni e poi dimesso l’operaio che – ieri mattina – è caduto accidentalmente in una buca di un cantiere in piazza Ottaviani. E’ accaduto alle 7.55. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato l’uomo da circa 2 metri con una manovra di derivazione speleo alpina fluviale e poi l’hanno affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Le conseguenze sono state meno gravi di quando ipotizzato all’inizio: l’uomo è stato trasportato in codice rosso a Careggi. In base a quanto è stato ricostruito inizialmente l’operaio stava lavorando in un cantiere edile e la buca in cui è caduto sembra fosse stata realizzata per fare una sottofondazione di un muro.