Operaio aggredito mentre installa una finestra blindata su un alloggio sfitto

Firenze, 11 giugno 2024 – Stamani personale della polizia municipale è intervenuto come prassi a tutela degli operai di una ditta di infissi chiamati da Casa Spa per installare una finestra blindata in un appartamento Erp di via Rocca Tedalda attualmente sfitto e da assegnare. Durante l'intervento si sono avvicinate delle persone (non assegnatari di nessun alloggio) che hanno protestato contro l'installazione della finestra blindata e ne è nato un litigio durante il quale un operaio è stato colpito alla schiena, ma il personale della polizia municipale ha riportato la calma.

L'operaio è stato medicato sul posto da una ambulanza ed adesso ha 90 giorni per presentare eventualmente denuncia. L'intervento di installazione della finestra blindata è andato a buon fine. La polizia municipale provvederà agli accertamenti del caso.

“Dispiacere - afferma il presidente di Casa SpA Luca Talluri - per l'episodio accaduto e ovviamente solidarietà all'operaio colpito nel corso di un diverbio con alcune persone, stamani durante il montaggio delle finestre blindate ad un alloggio in via Rocca Tedalda. Ringrazio la Polizia Municipale che, come altre volte, era a vigilare il montaggio di porte e finestre a difesa del patrimonio ERP. È evidente, anche da questa piccola vicenda, l’efficacia e l’efficienza delle procedure e prassi che adottiamo come Casa spa per gli alloggi sfitti”.

Pietro Mecarozzi