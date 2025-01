Operai in piazza Ravenna. Bolognese a singhiozzo. Giorni duri per il traffico

Lunedì da nervi saldi per gli automobilisti fiorentini con un filotto di cantieri che partiranno praticamente in contemporanea. Tra piazza Ravenna e piazza Ferrucci a Gavinana saranno rifatte la rete idrica e gli allacci esistenti. I lavori procederanno per fasi, seguendo il senso di marcia, e la prima fase, fino al 1 febbraio, riguarderà piazza Ravenna, dall’area parcheggio fino all’imbocco di Lungarno Ferrucci. In questa zona sarà vietato parcheggiare e saranno presenti restringimenti di carreggiata. In via dei Bastioni si lavorerà invece per la sostituzione di circa 500 metri di condotta e il rifacimento degli allacci. Il divieto di transito sarà totale, con eccezioni per i mezzi di soccorso e i residenti con accesso carrabile. Un’altra area interessata sarà via Bolognese, nello specificol’incrocio con via del Poggiolino. I lavori prevedono l’attivazione di nuove tubazioni di adduzione e distribuzione. Per garantire la viabilità, sarà istituito un

senso unico alternato.