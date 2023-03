OperaFilm La grande lirica al cinema

Prende il via oggi alle 16.30, al cinema La Compagnia, la rassegna FilmOpera: una selezione di sei film, a cura del critico cinematografico Gabriele Rizza, in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

In programma i film che raccontano la grande opera lirica, con le trasposizioni cinematografiche realizzate da alcuni dei più grandi maestri del cinema: da Franco Zeffirelli a Ingmar Bergman, da Joseph Losey a Francesco Rosi e Mario Martone.

Film firmati da autori di un cinema sofisticato e colto, che dell’opera lirica hanno colto gli aspetti più profondi, portando in scena i sentimenti dei personaggi, creati dai più noti compositori musicali, come Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart e George Bizet.

"I film tratti da opere – afferma Rizza –ebbero una grande diffusione (e conseguente successo in termini economici) durante il periodo del muto quando non si potevano “ascoltare”. Un fenomeno che, soprattutto in Italia, godette di grande fortuna".

Il primo appuntamento di oggiè con il film Otello, di Franco Zeffirelli, i protagonisti del film sono Placido Domingo e Katia Ricciarelli.

Martedì 21 marzo, Il flauto magico, di Ingmar Bergman; mercoledì 19 aprile Don Giovanni , di Joseph Losey; il 26 aprile, Carmen di Francesco Rosi; il 3 maggio La traviata di Mario Martone, il 10 maggio Maria Callas At Covent Garden di Franco Zeffirelli, Georges Prêtre e Carlo Felice Cillario.