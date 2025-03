Opera di Santa Croce, Irene Sanesi è la nuova presidente

Firenze, 27 marzo 2025 - Il nuovo consiglio dell’Opera di Santa Croce, insediatosi ieri pomeriggio, ha provveduto a nominare alla presidenza dell’antica Fabbriceria l’economista della Cultura Irene Sanesi e il docente universitario Andrea Bucelli alla vicepresidenza. Nel nuovo consiglio, che opera a titolo gratuito ed è stato nominato nelle settimane scorse dal Ministro dell’Interno, con Sanesi e Bucelli siedono il docente universitario Antonio Bellizzi di San Lorenzo, il docente universitario e commercialista Marco Fazzini, la notaia Alessia Galdo, l’insegnante ed esperto del Terzo settore Alessandro Martini e l’imprenditore Giovanni Ricasoli Firidolfi. A coordinare i lavori della seduta il segretario generale, Stefano Filipponi. Il nuovo consiglio, che resterà in carica tre anni, ha voluto subito incontrare la comunità francescana, guidata da padre Giancarlo Corsini, come segno di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni. L’Opera di Santa Croce è un ente laico che ha il compito di gestire, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, storico e spirituale del complesso monumentale, proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno (FEC) e del Comune di Firenze.

“Tornare a servire l’Opera di Santa Croce è per me motivo di grande onore, esprimo gratitudine al Consiglio che mi ha designata e ringrazio profondamente Cristina Acidini e i consiglieri che con lei si sono prodigati per la tutela e la valorizzazione del complesso monumentale nel corso del mandato appena concluso - afferma Irene Sanesi - I grandi valori di spiritualità francescana, di civiltà e di cultura, che ancora oggi il complesso monumentale esprime e comunica a persone che arrivano ogni giorno da tutto il mondo, sono segni preziosi per il tempo presente”. Viene dunque confermata la consuetudine che da ventidue anni vede una donna alla guida dell’antica Fabbriceria. Oltre a Irene Sanesi la presidenza è stata affidata all’uscente Cristina Acidini, a Stefania Fuscagni e a Carla Guiducci Bonanni. L’Opera di Santa Croce venne istituita nel XIV secolo dalla Repubblica fiorentina per sovrintendere ai lavori di costruzione della basilica ed è una delle più importanti Fabbricerie italiane, istituzioni secolari che svolgono la missione di tutela e valorizzazione di beni culturali tra i più significativi del Paese.