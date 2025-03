Open City 2025, arriva il bando: "Sarà un festival di comunità"

Al via la pianificazione per gli eventi culturali cittadini. Il comune ha aperto il bando rivolto agli operatori del settore cultura per partecipare alle rassegne Open City estate 2025 e Open City inverno 2025. Un passaggio fondamentale per la programmazione degli eventi che arricchiscono l’offerta di cultura in città. Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate comparativamente da una commissione appositamente nominata per ciascuno dei due procedimenti.

Tra i criteri previsti nel bando avrà valore preminente la qualità artistico-culturale della proposta progettuale, tenuto conto dell’impatto territoriale e delle caratteristiche di originalità e innovazione. "Open city ha la funzione fondamentale di animare la città, trasformando i suoi luoghi in un palcoscenico a cielo aperto – ha detto la sindaca con delega alla Cultura, Claudia Sereni – puntiamo a una proposta ricca e variegata che contiene teatro, musica, danza, circo e molto altro, il festival vivifica gli spazi, offrendo eventi a ingresso gratuito o a costi accessibili per tutti.

I luoghi scelti per gli spettacoli spaziano dal carcere alle aziende agricole, dai circoli ai parchi, con un rinnovato protagonismo delle piazze. Open City è ormai un punto di riferimento per artisti e operatori culturali, che nel tempo hanno costruito un legame profondo con la città, rendendo il festival un autentico motore di creatività e comunità". Possono partecipare all’avviso esclusivamente le associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero e che abbiano sede legale/operativa o attività prevalente nel territorio della Città Metropolitana. Ecco i termini per le domande: venerdì 4 aprile 2025 per le proposte culturali relative a "Open City Scandicci Estate 2025" e venerdì 19 settembre 2025 per le proposte culturali relative a "Open City Scandicci Inverno 2025".

I benefici economici consisteranno in rimborsi di spesa e, in specie, in contributi diretti per iniziative culturali che non abbiano già ottenuto per lo stesso progetto altri sostegni economici da parte dell’amministrazione comunale. L’importo che sarà assegnato non potrà superare l’80% della spesa complessiva necessaria per realizzare la proposta progettuale.

