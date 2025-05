One more time al Cartiere Carrara. Luca Casadei ci porta Fuori dal buio. Palco e platea in un rito collettivo

"Non conosco nessuno che abbia imparato qualcosa da una vita di successi". È da questa riflessione che inizia il viaggio di Luca Casadei, autore del noto podcast ’One More time’, per raccontare esperienze vissute in prima persona o dagli altri. Un viaggio che diventa spettacolo teatrale, ’Fuori dal buio - One more time’, scritto con Manuela Mazzocchi e diretto da Tommaso Amadio, in scena martedì 27 maggio al Teatro Cartiere Carrara. Un racconto autobiografico e collettivo, appunto, che attraversa la caduta e celebra la possibilità di ricominciare.

Lo spettacolo si sviluppa in tre atti simbolici: il Buio, che racconta le ferite, i momenti difficili; il Bivio, il punto di svolta in cui si sceglie di affrontare il proprio dolore e la Luce, ovvero la rinascita grazie al coraggio e alla consapevolezza. Sul palco Luca Casadei si mette a nudo, con vulnerabilità, offrendo al pubblico non solo la propria storia, ma anche uno spazio di riflessione condivisa. Dando vita a un rito collettivo che parla a chiunque abbia desiderato, almeno una volta, una seconda possibilità.

Ogni tappa vede la partecipazione di volti noti, uniti dalla volontà di raccontarsi senza maschere. La tappa fiorentina vedrà ospite Andrea Alongi. Diventato virale dopo una puntata di ’Un giorno in pretura’ per la sua deposizione in tribunale sul caso Bonsu, racconterà la sua vita lontano dai riflettori, le sue fragilità sconosciute ai molti: un giovane che entra nella tossicodipendenza da molto piccolo.