Intervento speciale dei carabinieri con scudi e caschi dopo l’omicidio nel negozio

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 – Carabinieri in assetto da intervento speciale sono in strada a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa dopo l’omicidio di Laura Frosecchi, 55 anni, conosciuta negoziante del paese uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua attività commerciale.

Principale sospettato dell’omicidio sarebbe un parente, il nipote, adesso barricato nella sua abitazione che si trova vicino al negozio. Per questo i carabinieri sono intervenuti con scudi, caschi e armi automatiche. Un intervento speciale per fare irruzione nell’abitazione.

La gente del posto è sconvolta. Laura Frosecchi era molto conosciuta per la sua attività non solo a Chiesanuova. Erano tanti i turisti della domenica che si fermavano al suo panificio. Per i carabinieri è intervenuto anche il Nucleo Investigativo, sezione Investigazioni Scientifiche, che ha svolto i rilievi nel negozio per ricostruire l’accaduto.