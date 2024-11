Omaggio ad Alfredo Casella. Performance al pianoforte

Stasera (ore 21), il Gamo (Gruppo Aperto Musica Oggi) propone l’omaggio ad Alfredo Casella al Mad - Murate Art District. Protagoniste le soliste del Gamo Ensemble, le pianiste Alice Michahelles e Ilaria Baldaccini, in un programma che vedrà alternarsi pagine solistiche a repertorio per pianoforte a quattro mani. Centrale la Suite per pianoforte solo opera 24 del celebre compositore italiano. Saranno poi eseguite composizioni di quattro autori cui Casella ha dedicato alcuni brani che compongono la suite: Gian Francesco Malipiero, Ildebrando Pizzetti, Igor Stravinskij e Maurice Ravel. In prima esecuzione assoluta il ’Ricercare sul nome Casella’ per pianoforte.