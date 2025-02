Omaggio a San Marino e al Giappone

MorandiLe Poste della Repubblica di San Marino l’11 Febbraio 2025 hanno emesso sette francobolli dedicati a quattro temi distinti, di cui un francobollo da 1,25 euro per Expo Osaka; un francobollo appartenente alla serie Europa da 2,45 euro per le “Scoperte archeologiche nazionali”; due francobolli da 1,30 euro ciascuno stampati in un foglietto da quattro esemplari con valore facciale complessivo di 5,20 euro per ricordare l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e tre francobolli da 1,40 euro ciascuno anch’essi stampati in un foglietto per celebrare il Giubileo Anno Santo 2025 “Pellegrini di Speranza” cammino del Santo Marino che viene rappresentato in alto a sinistra nella cimosa del foglietto.

Particolarmente suggestiva l’immagine del francobollo dedicato all’Expo di Osaka dove la Rocca di San Marino viene rappresentata idealmente sovrapposta a un disco rosso che evoca la bandiera del Giappone, paese ospitante di questa importante manifestazione.

A margine del foglietto che raccoglie i francobolli dedicati all’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, per ricordare lo “Scampo dei 100.000” nella parte a sinistra è raffigurata l’immagine stilizzata di una famiglia di quattro persone, con i genitori e due figli, con l’aggiunta della scritta “dalla fine del 1943 i cittadini della Repubblica di San Marino ospitarono e sfamarono circa 100.000 rifugiati”.