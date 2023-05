Oltre le mura di S.Orsola, convento aperto un mese

Con la mostra ‘Oltre le mura di Sant’Orsola’ l’antico convento fiorentino sarà accessibile al pubblico per un mese, dal primo giugno al 2 luglio, con ingresso libero e visite guidate. Storia, filiale di Artea, la società francese scelta nel 2020 dalla Città Metropolitana di Firenze per la riqualificazione del complesso, dà inizio così all’operazione di restituzione alla città di uno spazio ricco di storia, ma in disuso da quasi quarant’anni. Sarà Artea, infatti, a completare la riqualificazione dell’ex convento con un investimento di oltre 30 milioni di euro avendo in cambio, come prevede la concessione la gestione della struttura per 50 anni, rinnovabile (anche se la proprietà resterà alla Metrocittà) a un canone di 125mila euro l’anno. Al termine dell’imponente piano di recupero Sant’Orsola ospiterà una scuola d’arte e di design, ristoranti e caffè, botteghe di artigiani e atelier d’artisti, una foresteria, spazi di coworking e un museo, gestito da una fondazione senza scopo di lucro con il duplice scopo di preservare la memoria di un luogo ricco di storia, ma anche di promuovere la creazione artistica contemporanea. La rassegna ‘Oltre le mura di Sant’Orsola’ segna l’inizio di una serie di incontri con il pubblico, alla scoperta di uno spazio in continua evoluzione.