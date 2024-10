Oltre 20 dosi di crack nelle scarpe: 37enne arrestato a Firenze

Firenze, 26 ottobre 2024 – Aveva nascosto nelle scarpe più 20 dosi di crack già confezionate e pronte per essere cedute al dettaglio. Per questo un cittadino senegalese di 37 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia. Era vicino a Santa Maria Novella, è stato fermato nei giardini della stazione dagli agenti della Polizia Ferroviaria per un controllo di routine che interessano, tra le altre cose, gli scali ferroviari. L’uomo, per cui sono scattate le manette, era già noto alle forze di polizia. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, comparirà davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.