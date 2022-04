Sting premiato dal Gambero Rosso per l'olio di sua produzione

Firenze, 4 aprile 2022 - Il rinomato extravergine toscano ha un nuovo ambasciatore: Sting. La rock star verrà premiata dal Gambero Rosso col conferimento delle Tre foglie, massimo ricoscimento della guida 'Oli d'Italia 2022'. L'azienda agricola 'Il Palagio' del cantante inglese e della moglie Trudie Styler sarà presente a Veronafiere con diversi wine tasting.

In degustazione anche l'olio extra vergine d'oliva premiato dal Gambero Rosso, un frantoio Monocultivar. "Questa varietà - sottolineano dalla tenuta toscana - produce un intenso olio extra vergine di oliva con riflessi dorati, fine, aromatico, sapido e fruttato, con un pizzico di piccante e amaro. I profumi comprendono erba fresca, carciofo e rosmarino. L'annata 2021 è stata molto difficile: solo 100 litri di Frantoio produzione limitata o 100mila millimetri o milioni di gocce d'oro. Grazie al Gambero Rosso che dopo molti anni ha seguito il nostro work in progress di qualità, come Tre".

Al momento non si ha conferma della presenza di Sting in fiera, ma il cantante inglese e la moglie sono stati vicini al Vinitaly durante la pandemia dando voce a un video messaggio augurale per brindare al 2021 sulle note di 'Quando, quando, quando' di Tony Renis che ha coinvolto diversi protagonisti del mondo del vino italiano. A fare da cameo al karaoke liberatorio, un duetto di Sting e della moglie Trudie Styler, con tanto di auspicio rivolto anche al ritorno di Vinitaly; un desiderio che si avvera dal 10 al 13 aprile.

La cerimonia di premiazione è prevista nel calendario della fiera Sol, contemporanea a Vinitaly, sempre alla fiera di Verona. La dodicesima edizione di 'Oli d'Italia 2022' verrà presentata dal Gambero Rosso lunedì 11 aprile presso Palaexpo, quando verranno svelati anche i 26 Premi Speciali che disegnano la mappa dell'eccellenza dell'oro verde made in Italy. Durante l'evento sarà inoltre presentato l'Extravergine tour del Gambero Rosso che tuccherà tutta la penisola nel mese di maggio.