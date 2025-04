Olio evo toscano da record. La produzione è raddoppiata

Con 87mila ettari coltivati ad olivo, di cui 27mila a biologico, la Toscana si conferma una delle principali regioni olivicole d’Italia. Sono oltre 37mila le aziende coinvolte, con più di 400 frantoi attivi. La produzione complessiva di olio nel 2024 ha toccato quota 2mMila tonnellate, registrando un +101% rispetto all’annata precedente. In crescita anche l’olio certificato: 2.450 tonnellate imbottigliate IG, pari a un +9%. La Toscana vanta cinque denominazioni riconosciute: Toscano Igp, Chianti Classico Dop, Terre di Siena Dop, Lucca Dop e Seggiano Dop. Un patrimonio arricchito da ben 80 varietà autoctone di olivo.

La Selezione Oli Extravergine 2025, promossa dalla Regione Toscana con Camera di Commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, ha messo al centro le eccellenze del comparto olivicolo, valorizzando produzioni, consorzi, turismo e ristorazione. La cerimonia si è svolta al Cinema La Compagnia di Firenze, aperta da un reading teatrale sul tema dell’olio, con protagonisti gli attori Barbara Enrichi, Sergio Forconi e Bruno Santini. In scena le parole di Montale, Neruda, Pascoli, Pirandello, ma anche di giovani autori toscani.

A dare il via ufficiale all’evento sono stati Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora all’Agroalimentare, Giuseppe Salvini segretario generale della Camera di Commercio di Firenze e Francesco Palumbo di Fondazione Sistema Toscana. Tiziana Sarnari di ISMEA ha illustrato i dati sul comparto: la Toscana rappresenta il 18% della produzione IG italiana e il 23% del valore alla produzione. L’IGP Toscano è secondo in Italia per volume e valore.

Sono 61 gli oli selezionati nel 2025, tutti DOP e IGP prodotti in Toscana da 47 imprese. I riconoscimenti hanno riguardato le varie denominazioni ma anche il miglior olio biologico, il miglior monocultivar e il miglior packaging. Tra i premiati: 13 da Firenze, 21 da Siena, 9 da Grosseto, 6 da Livorno, 4 da Lucca, 3 da Pisa, 3 da Pistoia e 2 da Arezzo. Le premiazioni sono state condotte da Stefania Saccardi insieme ai presidenti dei Consorzi e a Laura Mazzanti di Analytical Group. Festeggiati anche i 50 anni del Consorzio Chianti Classico e i 20 anni della DOP Lucca.

Presentato infine il nuovo Catalogo della Selezione Oli 2025, in italiano e inglese, disponibile online sul sito della Regione Toscana. Il volume raccoglie le schede tecniche di tutti gli oli selezionati ed è un fondamentale strumento di promozione per le aziende.

Rossella Conte