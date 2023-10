"Ogni sforzo per la verità sulle stragi" Il nuovo procuratore capo Filippo Spiezia incontra i rappresentanti dell'informazione per condividere prospettive e impegnarsi nello svolgimento di delicati procedimenti investigativi, in particolare per l'inchiesta sulle stragi del 1993. Giuramento anche del nuovo procuratore generale Ettore Squillace Greco, che ricorda le gravi carenze di personale.