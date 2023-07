Oggi per Vivere Occorre Avere Fantasia, Come Usare l'Immaginazione per Accedere a Mondi Possibili

Oggi per vivere occorre avere fantasia. L’uomo tende al piacere, ma la realtà lo costringe a rinunciarvi e così la immaginazione gli può consentire di accedere a mondi in cui ogni desiderio può essere soddisfatto. La fantasia è un teatro privato custodito gelosamente dove vivono i nostri desideri, pudori, vergogne e spesso aspetti della personalità che non si conciliano con l’immagine che una persona ha di se. Il ballo, l’arte, per esempio, sono ambiti reali dove la fantasia permette libere interpretazioni capaci di provocare emozioni intense come quelle che si provano ascoltando la musica. In questo caso la fantasia serve per sprigionare forze creative e dona a molti la capacità di guardare le cose da un punto di vista diverso, rende visibili sentimenti positivi o anche negativi che vivono nel nostro animo, diventa una naturale attività umana che mostra ciò che portiamo dentro senza porsi in alternativa alla ragione.

Quando manca un equilibrato rapporto tra fantasia e ragione, vien meno la consapevolezza della differenza tra ciò che è frutto di fantasia e ciò che si attiene al reale. Infatti il creativo non è sopraffatto dalla fantasia, le concede spazio ma allo stesso tempo la mette al servizio della realtà per concepire soluzioni originali e innovative. Senza la capacità di pensare fuori dagli schemi non avremmo mai scoperto la ruota o il fuoco e nemmeno la elettricità. L’evasione da questo mondo complesso quindi non deve essere evitata cercando di comprendere l’ importanza e il potere di fantasticare: è una gentilezza che dobbiamo a noi stessi può dare gioia e serenità e può fare sognare soluzioni utili per vivere una realtà migliore. La fantasia può spingerci verso un piano trascendente che ci liberi dalla sofferenza, dal male e dalle malattie che sorprendono quotidianamente le persone seminando dolore e tormento. In tal senso permette di evocare situazioni felici e rassicuranti e talvolta l’inverosimile e l’incredibile diventano possibili e realizzabili. Pablo Picasso diceva: "Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ce ne sono altri che con l’intelligenza trasformano una macchia gialla nel sole".