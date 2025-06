Tramvia, in arrivo altri due cantieri. Lavori di Publiacqua in centro, cambiano otto percorsi dei bus

Firenze, 29 giugno 2025 – Un’estate da bollino rosso e non solo per l’aria incadescente che ammorba Firenze. Ai tanti cantieri già presenti nelle strade della città se ne stanno infatti per aggiungere altri che, con tutta probabilità, complicheranno ulteriormente la viabilità anche se c’è da tener conto che, con il trascorrere dei giorni, molti fiorentini andranno via via in ferie dando un po’ di respiro alla circolazione.

A breve prenderanno il via le arredi lavoro per la realizzazione della linea 3.2.1. della tramvia sul lungarno Pecori Giraldi (cantiere di 200 metri) e si procederà poi con il cantiere F2 che va da piazza Gavinana a via Caponsacchi, praticamente all’altezza del circolo della Vie Nuove. Il rione di Gavinana, almeno nella sua parte più ’antica’, sarà così interamente interessato dai lavori fatta eccezione per piazza Ravenna e via Poggio Bracciolini. Ma uno degli interventi più massicci e destinati a stravolgere la vabilità, più pubblica che privata per la verità, scatterà già domani. Come informa infatti Publiacqua in una nota domani prenderà il via la prima fase dei lavori di rinnovo della rete idrica di Lungarno Vespucci (tratto da piazza Goldoni a piazza Ognissanti). Complessivamente il progetto prevede il rinnovovo dell’adduzione - condotta in acciaio diametro 600 - di Lungarno Vespucci tra Piazza Ognissanti e Piazza Goldoni. Tali lavorazioni – spiega ancora l’azienda – sono propedeutiche al successivo intervento su ponte alla Carraia. In contemporanea Autolinee Toscane informa che sempre da domani le linee 6, 10, 11, 17, 20, 23, C2 e C3 dovranno modificare il loro percorso fino al termine dei lavori.

Le modifiche – spiega in una nota l’azeinda del trasporto pubblico – scattano per diversi e importanti lavori sulla rete idrica, rete fognaria e attività sulla salvaguardia idrica, che coinvolgeranno le aree di lungarno Vespucci, piazza Goldoni, lungarno alle Grazie, via degli Artisti, via Romana, via Porta Rossa, comportando chiusure e limitazioni per il passaggio del servizio. Le modifiche, con relative deviazioni momentanee di percorso, rimarranno in vigore alcune settimane e fino al termine delle lavorazioni, con tempi differenti sulla base dei diversi interventi nelle diverse aree. Nella sezione Avvisi del sito web www.at-bus.it sarà possibile consultare tutte le modifiche per ogni singola linea.

Autolinee Toscane consiglia, viste le numerose modifiche legate agli interventi in corso in città, alcune già scattate, di consultare sempre il sito at-bus.it, iscriversi al sito nella sezione “My At” e registrarsi all’app, aggiungere le proprie linee tra i preferiti e ricevere i relativi aggiornamenti.

Per ogni ulteriore informazione si invitano gli utenti a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24.