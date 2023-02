Oggi le primarie Pd Dove votare a Scandicci e a Lastra a Signa

Oggi (8-20) si vota per le primarie Pd: Bonaccini contro Schlein, per la Toscana Fossi contro Mercanti. Necessari un documento e la tessera elettorale. I seggi a Scandicci: Crc via IV Novembre 13 (sezioni elettorali 2-3-6-10-13-14-1-5-9-11-24-26; Cdp Casellina piazza Di Vittorio (7-8-30-32-35-36-29-31-33-34-37-38); Cdp Vingone via Roma (4-12-23-21-22-25-27-28-46); Cdp Badia a Settimo via dell’Orto (39-40-41-42-43-44-47); Arci Le Bagnese via di Le Bagnese 22c (15-16-17-18-19-20); Sms San Michele A Torri via San Michele (45-48).

Tre luoghi a Lastra a Signa: circolo Arci Le Cascine di via del Prato 1 (sezioni dalla 1 alla 14), circolo Pd di Malmantile in via Vecchia Pisana (sezioni 15, 16 e 20) e ancora al circolo Arci Toscanini di via Chiantigiana 72 (sezioni dalla 17 alla 19).