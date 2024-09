Oggi e domani. Mugello Comics. Tutte le novità

Barberino di Mugello capitale del fumetto, dell’illustrazione e dei giochi di ruolo. Oggi e domani torna "Mugello Comics", organizzata da "La Bottega delle Arti Varie", insieme alla Pro Loco. Il tema scelto per quest’anno è "Il Desiderio", coniugato nelle più varie forme. E così, al teatro Corsini trasformato in una grande "sala rossa" sarà allestita una "Erotic Gallery", una collettiva di artisti, e tra questi Eugenio Sicomoro, fumettista erotico storico, conosciuto anche all’estero e autore di Tex e Dylan Dog, Marco Turini – grande autore per Marvel e Dc, e che lavora per Netflix -, Luana Belsito in arte Wally Pain, Luca Montagliani, Andrea Ricciardi di Gaudesi – che esplora l’erotismo nascosto nella botanica -. Troveremo infatti le consuete animazioni di piazza Cavour: l’arena dei Fantasy Real Dreams, lo skate park e, novità di quest’anno, il gruppo Ecto-1 Italy con attività a tema Ghostbusters. Non mancheranno i cosplayer che domenica mattina saranno al Castello di Barberino con quindici fotografi per uno shooting nelle location più suggestive. "Mugello Comics cresce – dice per gli organizzatori Mattia Sarti -, ci saranno ottanta postazioni, un programma molto ricco, con tante mostre, e con la ricostruzione della prua della nave di One Piece, un manga conosciuto da due generazioni, e che unisce padri e figli. Il nostro evento si rivolge da una parte a un pubblico di famiglie, e ci piace fare da ponte tra il mondo del fumetto e chi questo mondo non conosce. Allarghiamo gli orizzonti, abbiamo ospiti che vengono dall’estero. La nostra specificità è una qualità alta ma mantenendo una vivibilità, offrendo una fiera a misura d’uomo. E non ultimo, siamo una delle poche manifestazioni di settore ancora a ingresso gratuito".

P.G.