Oggi e domani Future For Fashion. Le condizioni per determinare il successo o meno di un prodotto L'edizione di Future For Fashion 2024 a Palazzo Pitti si focalizza sull'importanza dei consumatori per il successo di un prodotto o brand. Con interventi di esperti del settore, l'evento si propone di analizzare il ruolo chiave dei detentori del potere nel mondo della moda.