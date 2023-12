Officina civica la giunta affida la nuova gestione

Sarà l’associazione "La Macchina del Suono", che già si occupa della programmazione del Teatro Manzoni, a gestire Officina Civica, l’ex Centro giovani di via Petrarca. L’incarico, con l’affidamento e il contratto di comodato del piano terra dell’immobile con l’associazione, sulla base del progetto presentato per i prossimi tre anni rinnovabile per altri tre, è stato ratificato con una delibera della giunta comunale. In particolare, il progetto approvato prevede, oltre a un punto ristoro, una programmazione di attività in sinergia con Teatro, la biblioteca CiviCa e il mondo dell’associazionismo del territorio. L’immobile è stato riqualificato, lo scorso anno, con un investimento di circa 190mila euro del Comune (comprensivo di un finanziamento di 90mila euro da un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze) per la ristrutturazione degli interni, la sostituzione della guaina impermeabile a copertura del tetto, il lavoro agli impianti e una pannellatura in legno sulla facciata esterna. Al primo piano si trova la Scuola di musica di Calenzano. "La proposta della Macchina del suono – spiega Irene Padovani, assessore alla Cultura – va proprio nella direzione di coinvolgere associazioni, scuole, realtà di Calenzano.

S.N.