Le nuove offerte ai turisti: "Con 60 euro giri e bevi fra i segreti di Firenze". E il trash diventa business

Firenze, 1 luglio 2024 – Si scrive ‘pub crawl’, si legge strisciare di bar in bar. E alzare pinte, calici da Martini, bicchieri di vino e beveroni local, restando in piedi. Magari per ascoltare i ‘funny facts’: quelli che ti spiegano che dietro quella viuzza, in vicolo dell’Oro, alle spalle di Ponte Vecchio, c’era una celeberrima casa di tolleranza meta dei pupilli fiorentini di metà Ottocento. O che vicino a piazza delle Pallottole, c’è il sasso di Dante, quello su cui il sommo poeta sedeva per sbirciare i lavori di costruzione del Duomo. E via così, snocciolando aneddoti e storia fiorentina in pillole, tutte da buttar giù, magari con un bicchierino di limoncello o un Negroni. Pure quello con aneddoto annesso, visto che il cocktail se l’è inventato il nobile fiorentino, Camillo Negroni in via Tornabuoni negli anni Venti.

È un assaggio dell’esperienza che molti turisti, soprattutto statunitensi e inglesi, cercano e trovano in città. Niente di nuovo e, soprattutto, niente di illegale. Solo un pugno nello stomaco dell’offerta turistica di una città da quasi cinque milioni di visitatori l’anno. Dove il ‘pub crawl’, cioè entrare e uscire da diversi bar in poche ore, non è mai passato di moda. Anzi sta vivendo una seconda giovinezza. Lo sanno bene alcuni tour operator, rigorosamente stranieri, che in centro, chiedono anche 59 euro a testa, per organizzarli.

Per capirlo basta sbirciare le offerte che aggregatori come Getyourguide o Viator, piattaforme online sulle quali sono accessibili migliaia di esperienze e pacchetti turistici da prenotare in città. Tutti offerti da host o guide o imprenditori. Nel carrello non fanno mai mancare il ’pub crawl’ in centro. Come quello offerto da un gruppo commerciale con sede nel Sussex che non va tanto per il sottile: ’Firenze: Tour storico ubriaco a piedi’. Con una promessa: "Partecipa a un tour guidato a piedi per incontrare viaggiatori che la pensano come te, sorseggiare deliziosi drink italiani e ascoltare racconti storici. Con l’aiuto di una guida locale, esplorerai l’affascinante quartiere di Santa Croce e visiterai alcuni dei bar più ricercati della città. Alla fine della serata sarai ubriaco, non solo di storia".

Poco, ma sicuro. Il costo? 59 euro a testa, luogo di ritrovo: lungarno Torrigiani, alle 20. Se fosse off-limits alla stessa cifra c’è anche un ’Tour a piedi della storia oscura con soste ai bar’. A proporlo è un partner sempre con sede in Inghilterra: Il programmino: passeggiata, guida, un bicchiere di vino, due cocktail, uno shot. E la storia oscura? Un ripassino sulla Santa Croce, quartiere ’a luci rosse’. Rosse? Ma quando? E perché? Però il business c’è.

Il numero massimo di ammessi è di 15 persone per gruppo: quasi 900 euro per tre ore di bevute. Il costo a testa sale a 65 euro per un altro pacchetto, stavolta offerto da un partner statunitense che invita: "Assapora i migliori intrugli italiani mentre scopri la vivace vita notturna che questa incantevole città ha da offrire. Passeggia, sorseggia e socializza con altri viaggiatori che condividono la tua sete, non solo di avventura". Qui una scorzetta di storia con cui guarnire i beveoroni non è manco menzionata. Forse non importa nemmeno. Tanto quasi nessuno crollerà a terra per la sindrome di Stendhal. Al massimo per una sbronza pagata 59 euro.