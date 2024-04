Occasione di lavoro. Il bando comunale per due operai

Opportunità di lavoro per due persone nei Comuni che fanno parte dell’unione del Valdarno e della Valdisieve: è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da cui saranno assunti a tempo pieno e indeterminato due operai specializzati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Lavoreranno nella sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nei servizi di rimboschimento, nella manutenzione del patrimonio agricolo forestale regionale e nella difesa del suolo anche con prevenzione. In caso di necessità di antincendio boschivo, gli operai potranno andare anche a lavorare a supporto di altri territori. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile. Possono partecipare i maggiorenni con diploma di scuola dell’obbligo. Serve invece la laurea e un’etàsotto i 29 anni per partecipare alla selezione per un tirocinio al Comune di Reggello.