Obiettivo Cosp. Più sicurezza e nuovi vigili

Più sicurezza grazie ai servizi aggiuntivi della polizia municipale e una postazione mobile fra piazza Dalmazia, piazza dell’Isolotto, piazza Bartali, piazza Puccini e piazza San Jacopino. Ma anche un potenziamento del servizio del vigile di Quartiere tra Rifredi, Dalmazia e viale Morgagni fino all’ospedale di Careggi. E’ l’impegno del Comune per il Quartiere 5, oggetto di un Cosp completamente dedicato al quale oltre al prefetto Ferrandino e ai rappresentanti di polizia e carabinieri, hanno partecipato l’assessore Benedetta Albanese e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli. Al centro del tavolo proprio il Quartiere 5, vittima nell’ultimo anno di un’ondata di aggressioni, furti e atti vandalici. Da piazza Dalmazia alla stazione di Rifredi fino a piazza Leopoldo verranno incrementati i controlli. Martedì, invece, il questore Maurizio Auriemma ha incontrato i presidenti dell’associazione Leopolda Viva e del Comitato Cittadini attivi San Jacopino, Giovanni Matino e Simone Gianfaldoni. In buona sostanza, il questore ha promesso più controlli in orario notturno. Gli uomini in divisa in arrivo a dicembre, saranno dislocati su tutto il territorio con un potenziamento dei presidi anche la notte. "Ringraziamo il questore per la disponibilità concessa e per la costante collaborazione prestata al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità sull’intero territorio cittadino – sottolineano Matino e Gianfaldoni -, siamo consapevoli che l’apertura espressa dal Governo e dall’amministrazione comunale in merito a un prossimo incremento nella nostra città sia delle forze dell’ordine che degli agenti della polizia municipale rende opportuna la prosecuzione di un dialogo e di un confronto costruttivo".

ross.c.