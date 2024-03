Nuovo svincolo A1. Realizzazione attesa per il 2028

Obiettivo 2028. E’ questa la data che Autostrade per l’Italia ha comunicato al presidente della Regione, Eugenio Giani (nella foto), per la realizzazione del nuovo svincolo dell’A1 che affiancherà l’attuale ingresso per il casello di Firenze Scandicci.

E’ stato il presidente della Regione a fornire maggiori dettagli durante il sopralluogo sulla Fi-Pi-Li, con l’assessore regionale Stefano Baccelli e il consigliere Fausto Merlotti.

"Il raddoppio dell’accesso al casello – ha detto Merlotti – è importante per il territorio: non solo per le imprese, ma anche per i residenti che ogni giorno sono costretti a restare in coda perché in autostrada si entra solo dalla fi-pi-li. Come regione stiamo facendo il possibile per migliorare l’infrastruttura sia dal punto di vista della sicurezza, sia sull’accessibilità".

Tre anni separano le persone dal completamento dell’intervento che permetterà agli autotrasportatori di accedere all’A1 direttamente dalla viabilità ordinaria. In questo tempo dovrà essere portato a termine l’iter burocratico col progetto definitivo e quello esecutivo, oltre al completamento delle procedure autorizzative romane.

Ogni giorno non mancano le proteste di chi passa in coda buona parte della mattina. La speranza è che si possa fare più in fretta.