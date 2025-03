Nuovo supermercato nell'ex caserma Gonzaga: polemiche sulla viabilità a Firenze

Nel piano di recupero della ex caserma Gonzaga è previsto un supermercato. Una stuttura di vendita da 4.000 mq che sarà realizzata vicino il centro commerciale di Ponte a Greve. Firenze lo ha inserito nelle sue previsioni urbanistiche; Scandicci non si è opposto né ha presentato osservazioni. È da questa base di partenza che la consigliera comunale ed ex assessora di Palazzo Vecchio, Cecilia del Re aveva lanciato la sua proposta di spostare in quell’area l’Esselunga di via Mariti. "In quell’area – ha detto Del Re – sono stati previsti 36.000 mq di nuovo residenziale (di cui 28.000 mq di housing sociale) e, tra le altre funzioni, anche una media struttura di vendita di 4.000 mq a servizio dei nuovi residenti". La proposta della permuta, va in questa direzione. Anche se l’idea della consigliera non ha trovato spazio, un nuovo supermercato è comunque previsto nell’area dell’ex Caserma. "Non c’era l’intenzione di scaricare un problema in un altro territorio, ma portare un servizio che è già stato previsto dagli atti della pianificazione condivisa anche col comune di Scandicci", specifica Del Re. Il dibattito è aperto: "Prima la viabilità e i nodi che opprimono il quartiere – hanno detto Dipalo e Gemelli ‘FdI’ – non l’ennesima infrastruttura capace solo di esasperare il traffico".

