Nuova Coop a Campi Bisenzio, il taglio del nastro. Assunte 45 persone

Campi Bisenzio (Firenze), 2 aprile 2025 – Taglio del nastro questa mattina per il nuovo supermercato Coop (‘Palagetta’) a Campi Bisenzio.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Michele Palatresi, e la presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio Franca Frati.

Tanti i soci e clienti presenti all’evento e che, all’apertura delle porte, hanno voluto inaugurare il punto vendita con i primi acquisti della giornata. "L’apertura di un nuovo punto vendita qui a Campi Bisenzio ha per noi un valore particolarmente importante: dopo un periodo difficile per la comunità campigiana, questa inaugurazione è finalmente un momento di festa e un’occasione per dare continuità alla nostra storia e confermare il nostro presidio sociale su questo territorio. Con questa apertura rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente, in cui l'innovazione è al servizio dell'ambiente. Siamo felici di poter offrire ai tanti soci di questo territorio un nuovo servizio e un luogo di relazioni, socialità e opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Alla direttrice e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro”, dice Daniela Mori.

I primi clienti del nuovo negozio Coop a Campi Bisenzio

Il nuovo punto vendita si trova in via del Campo e ha una superficie di circa 3.000 metri quadri; sorge lungo l’asse di via Palagetta e via Betulle, a ridosso della viabilità di scorrimento nota come Circonvallazione sud.

Per il nuovo punto vendita sono state assunte 45 persone, mentre altre 60 arrivano da altri negozi Coop del territorio, per un totale di 105 addetti. Alcuni arrivano dal negozio di via Buozzi, temporaneamente chiuso in vista della ristrutturazione e riqualificazione.

Il sindaco Andrea Tagliaferri con i dirigenti Coop (foto Germogli)

E’ stata anche attivata una navetta che, fino al 19 aprile, garantirà un servizio con partenze ogni 15 minuti dal nuovo negozio Palagetta al punto vendita di via Buozzi, dal lunedì al sabato (dalle 8.15 alle 19.45) e la domenica (dalle 8.15 alle 13.30).