Nuovo studentato ai Lupi di Toscana: "Intervento importante"

La rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, non più tardi di 24 ore fa, aveva ribadito la necessità da parte di tutte le istituzioni di dare una mano agli studenti, alle prese con i prezzi folli per gli affitti. Dopo un giorno una buona notizia c’è. Il ministero dell’Università ha infatti destinato otto milioni di euro per realizzare un nuovo studentato pubblico a Firenze, ai Lupi di Toscana, in modo da assegnare agli universitari 114 nuovi posti letto a prezzi calmierati. I fondi sono stati destinati oggi a Casa spa, tramite la quale il Comune aveva presentato la candidatura al bando su fondi Pnrr. È una risposta concreta alle esigenze degli studenti: l’obiettivo è affidare i lavori entro il 2024, l’investimento totale è di 12,7 milioni di euro e l’importo scalato dal contributo del Ministero lo metterà direttamente Palazzo Vecchio. "Si tratta di una splendida notizia - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Questo è un intervento molto importante e molto atteso: il problema della casa è infatti uno dei principali degli studenti e gli alloggi pubblici sono largamente insufficienti. Per questo, oltre a quello previsto a San Salvi per 150 posti letto, già progettato e per il quale il Comune ha già reso disponibili 10 milioni, avremo questo nuovo studentato nell’area Lupi con altri 114 posti".

Il progetto del nuovo studentato ai Lupi prevede la realizzazione di 55 posti in camere singole, 38 in camere doppie e 21 in mini alloggi, con due aule studio, sale riunioni, locale fitness, sala video e musica ed emeroteca. "Nelle ultime settimane - ha continuato Nardella - abbiamo messo al centro dell’azione amministrativa proprio il tema della casa e dell’abitare: tra le azioni intraprese ricordo il blocco degli affitti brevi nel centro storico, lo stop alle monetizzazioni per aumentare il social housing, sette milioni di euro per ristrutturare gli appartamenti di edilizia popolare. Il tutto nell’inerzia del Governo".

Niccolò Gramigni