Firenze, il progetto vincente per il "Franchi". Ovazione per Antognoni e Bati / DIRETTA

Firenze, 7 marzo 2022 - "E' una serata storica perché ne abbiamo viste di tutti i colori e c'è voluto per arrivare fin qui. E' una sfida grande" restaurare lo stadio Franchi "e la presenza di tanti personaggi importanti qui oggi testimoniano l'importanza di questo passaggio. Questo non è uno stadio fra tanti, il governo italiano lo ha definito monumento nazionale e quindi la sfida era quella di trasformare questo stadio che ha più di 90 anni in una struttura moderna, sostenibile e funzionale, ed abbiamo chiamato una giuria per scegliere un progetto".

Lo ha detto il sindaco Dario Nardella nel corso della cerimonia di ufficializzazione del progetto vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio 'Franchi' di Firenze. "E' una scommessa di uno stadio che da un lato va conservato, dall'altro va trasformato in una struttura funzionale - ha aggiunto Nardella-. Che stadio sogno? Sogno un luogo dove ci si puo' sentire a proprio agio perché c'è storia e futuro".

È il giorno del verdetto sul nuovo Franchi. Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio fa da cornice all l'attesissimo appuntamento: l'annuncio del progetto vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi e la riqualificazione dell'area di Campo di Marte.

La diretta

Applausi per tutti, a partire dagli ex viola, con ovazioni per De Sisti, Antognoni e Batistuta.

E' cominciato (segui la diretta video con tutti gli aggiornamenti) l'incontro che avrà come momento cruciale l'ufficializzazione del nome dell'architetto-progettista che si occuperà di dare vita al progetto di ammodernamento dell'impianto simbolo della storia della Fiorentina. Sono otto i nomi dei finalisti: solo uno avrà l'onore di far nascere un Franchi più moderno, funzionale e adatto al football del ventunesimo secolo.

Tra i tanti ospiti di primo piano anche il ct azzurro, Roberto Mancini: "Lo stadio Artemio Franchi è un pezzo di storia ma è anche vero che riuscendo a mantenere parte della storia si possa rinnovare e fare una cosa bellissima che poi può essere presa d'esempio anche da altre città italiane. I nostri stadi sono stati fatti tantissimi anni fa e ora devono essere rimodernizzati, questo certamente, credo che a Firenze abbiano fatto benissimo e possa essere preso d'esempio. Credo che da questo beneficerà anche la Fiorentina perché avere uno stadio diverso, con il pubblico, molto caloroso, più vicino alla squadra, possa portare cose positive".

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: «Con il sindaco Nardella ci siamo confrontati per molto tempo, arrivando a mettere insieme la storia del nostro calcio, vuoi della Nazionale vuoi della Fiorentina. Questo è un regalo che facciamo alla città, alla Fiorentina, alla Nazionale ma anche a tutti i tifosi del nostro calcio».

Quella voluta dall'amministrazione di Palazzo Vecchio è un'operazione da oltre 95 milioni di euro, resa possibile grazie ai fondi vincolati del Pnrr. Come sarà il nuovo Franchi? Sarà totalmente al coperto? Le curve saranno avvicinate al campo? E il tema delle scale elicoidali? E soprattutto, quanto dureranno i lavori per il restyling e come influiranno sull'attività sportiva della Fiorentina? Domande che saranno sollevate nel corso dell'evento e a cui i vincitori del concorso dovranno dare subito delle risposte.