Nuovo Starbucks a Firenze: la catena sbarca in via del Corso

Firenze, 10 ottobre 2024 - Starbucks continua la sua espansione a Firenze, inaugurando il suo quinto punto vendita in via del Corso 6. La celebre catena di caffetterie statunitense, simbolo globale della cultura del caffè contemporaneo, si inserisce nel pieno centro storico della città, a due passi da piazza della Repubblica e dalle principali attrazioni turistiche. Il posto scelto per la nuova apertura non è uno qualsiasi, ma all’interno di Palazzo Portinari, la storica sede della Banca Toscana. Per poter aprire questa nuova sede, il colosso statunitense ha comprato la licenza del Caffè Salvemini, chiuso un anno fa, aggirando così le restrizioni del Comune di Firenze volte a limitare l'apertura di questo tipo di attività commerciali nel centro storico. L’apertura in via del Corso rappresenta, quindi, un ulteriore passo verso il consolidamento dell'azienda nella città, con un punto strategico che mira a servire non solo i residenti, ma soprattutto il flusso costante di turisti.

L'avventura di Starbucks nel fiorentino ha avuto inizio nel 2021, quando il primo store fu aperto nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Da allora, la crescita è stata costante: un secondo punto vendita è stato inaugurato nel 2022 nel sottopassaggio della stazione di Santa Maria Novella, seguito dall’apertura in via Cerretani nel giugno del 2023. Più recentemente, l'azienda ha puntato sull’Isolotto, dove, in via Canova, ha inaugurato meno di due mesi fa il primo Starbucks Drive Thru della Toscana, uno store di ben 280 metri quadri che ha segnato un nuovo traguardo per il brand in Italia.

Inaugurato il nuovo Starbucks in via del Corso (Foto Marco Mori / New Press Photo)

L'inaugurazione

Questa mattina si è svolta l'inaugurazione, chiusa al pubblico, del nuovo Starbucks in via del Corso a Firenze. L'evento ha segnato l'apertura ufficiale del quinto store della celebre catena statunitense in città, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama fiorentino.

L'inaugurazione si è aperta con un momento di presentazione generale, in cui i rappresentanti di Starbucks hanno illustrato la visione del brand e il significato di questa nuova apertura in una location tanto prestigiosa. Durante il discorso, è stato sottolineato il forte legame tra l'esperienza del caffè offerta da Starbucks e l'attenzione alla qualità dei prodotti, elemento chiave per il successo del marchio a livello mondiale.

Successivamente, i presenti sono stati invitati a vivere in prima persona l'esperienza Starbucks, con la possibilità di assaggiare diverse varianti del caffè, dalle classiche alle più innovative. Oltre al caffè, è stata offerta una selezione dei tipici prodotti dolci e salati che hanno reso celebre la catena, quali donuts, cookies e sandwich gourmet.

Il momento clou dell'evento è stata una dimostrazione esclusiva su come preparare un caffè utilizzando una French press, uno degli strumenti più iconici per la preparazione del caffè. Durante la dimostrazione, un esperto barista ha mostrato i passaggi per ottenere un ristretto perfetto, utilizzando un particolare tipo di caffè indonesiano chiamato Sumatra, noto per le sue note terrose e speziate.