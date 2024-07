Firenze, Starbucks apre all’Isolotto: il nuovo store in via Canova

Firenze, 4 luglio 2024 – Starbucks apre un nuovo locale a Firenze, il 40esimo store in Italia e il quarto in città. Sbarca all’Isolotto, in partnership con Percassi, in via Canova angolo via Fedi, e sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21; quindici i posti di lavoro che porta in dote.

Si tratta di un locale di 280 metri quadri: è il più grande dei quattro presenti a Firenze (Cerretani, stazione e piazza Unità) e ha un formato drive-through (con la possibilità di ordinare e ritirare direttamente dall’auto).

Matteo Morandi, Ceo di Starbucks Italy, commenta: “Questa apertura, la 40esima in Italia, ci rende particolarmente orgogliosi del percorso intrapreso finora. Sin dalla sua nascita, nel 2018, la partnership tra Starbucks e Percassi ha perseguito l’obiettivo di espandersi capillarmente in Italia. Oggi quell’impegno è una promessa mantenuta e uno stimolo a proseguire il nostro programma di espansione con nuove aperture previste in Italia, dedicate a tutti gli appassionati del brand e a chi deve ancora scoprire le specialità offerte nei nostri store e la professionalità di chi ci lavora ogni giorno”.