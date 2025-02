Nuovo sciopero dei lavoratori dell’Ikea. Braccia incrociate per otto ore. Al centro i diritti dei neoassunti

Dopo aver incrociato le braccia all’ingresso del negozio dell’Osmannoro, i lavoratori dell’Ikea di Sesto Fiorentino sono tornati a scioperare per 8 ore. L’agitazione, promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil, ha ottenuto, secondo i sindacati, un’adesione alta. L’iniziativa prende le mosse dalla scelta delle organizzazioni sindacali di interrompere le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale perché l’azienda non garantirebbe una serie di punti: in particolare l’equiparazione dei diritti (in termini economici ma non solo) per i nuovi assunti rispetto ai vecchi dipendenti.