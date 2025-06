Nuovo ponte sul Rimaggio. Si comincia dalle sponde

L’immagine che, purtroppo, resterà dell’alluvione del 14 marzo scorso a Sesto è sicuramente quella del torrente Rimaggio che fa crollare la spalletta del ponte in piazza del Mercato, riversando poi una enorme quantità di acqua nel centro cittadino, con danni ingenti a abitazioni, negozi e anche monumenti come la chiesa di San Martino e la sua cripta. Dopo i primi interventi di messa in sicurezza nei giorni successivi al disastro in questo momento il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sta lavorando proprio sull’area del ponte.

In particolare, sulla sponda destra, quella con la spalletta crollata con la spinta della piena si sta procedendo alla costruzione di un nuovo muro di sponda realizzato in maniera tale da reggere alle sollecitazioni future con l’applicazione di reti e malte speciali. Discorso diverso per quanto riguarda la ‘parte’ sinistra, dove il muro di sponda risultava semplicemente posato sulla scarpata di terra e dunque non eliminabile in precedenza, dove ora si procederà all’escavazione e alla realizzazione di una nuova muratura di sponda con adeguate fondamenta così come risultanti dalle analisi geologiche in corso.

Su tutto il tratto, e anche più a valle, il Consorzio sta collaborando anche con Publiacqua per intervenire nel ripristino della fognatura che si trova all’interno dell’alveo stesso con relativi tombini di ispezione, raccordi. Sempre in questo periodo si stanno prendendo accordi e realizzando le predisposizioni necessarie per lo spostamento delle linee elettriche, di media e bassa tensione, in collaborazione con il gestore della rete che dovrà provvedere poi alle nuove realizzazioni. Al termine degli spostamenti di questi e altri servizi si procederà alla demolizione del ponte.

Intanto è attualmente in fase di studio il nuovo. Anche gli interventi, corposi, in piazza del Mercato, che hanno comportato la ricollocazione temporanea di alcune bancarelle del mercato settimanale, rientrano nel pacchetto di lavori di somma urgenza attivato dal Consorzio dopo il disastro del marzo scorso dal valore complessivo di 2 milioni di euro. Sempre nell’ambito di queste opere è già stata completata la risistemazione del tratto più a monte del Rimaggio, con la ricostruzione e riapertura del percorso di fruibilità all’interno dell’alveo che parte da piazza Ginori.

Gli altri danni causati dalla piena del torrente hanno riguardato poi l’area collinare e pedecollinare. Resta ancora qualche intervento di completare ma, a detta del Consorzio di Bonifica, il bilancio di quanto portato a termine fino ad oggi sarebbe positivo: "Il Consorzio di bonifica, grazie alla Regione e in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale, sta fornendo con grande professionalità e puntualità risposte concrete al post evento meteo di marzo 2025 – commenta infatti il presidente del Consorzio Paolo Masetti – a distanza di soli tre mesi dall’esondazione abbiamo completato o siamo in fase avanzata con le lavorazioni su tutto il territorio sestese, non solo su Rimaggio ma anche Gavine, Zambra e questa è la forza di un ente tecnico-operativo territoriale come il nostro".

Sandra Nistri