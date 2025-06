Nuovo polo sanitario al Serristori, la prima pietra. Al via l’intervento da oltre 2,5 milioni di euro

Operai al lavoro nell’area del Serristori per costruire il nuovo polo sanitario. Di fianco all’attuale presidio sanitario "Da Verrazzano", in via Da Verrazzano, uno stabile di tre nuovi piani affiancherà la vecchia costruzione per accogliere al piano terra e al primo piano la casa di comunità e al terzo piano l’ospedale di comunità con venti posti letto. La nuova struttura misurerà 1.880 metri quadri e avrà la forma a "L". Importante l’investimento: per la casa di comunità il progetto ha richiesto risorse per 2 milioni e 593 mila euro e per l’ospedale di comunità altri 3 milioni e 215 mila euro. Quella di Figline sarà una delle quattro Case di comunità Hub della zona fiorentina sud est, insieme alle strutture di Pontassieve, Reggello e Impruneta.

Ieri mattina il presidente della Regione Giani ha posato il primo mattone insieme all’assessore regionale Serena Spinelli, il consigliere toscano Cristiano Benucci e ad Asl e Comune. "Sarà un punto di riferimento per il Valdarno e altri territori della città metropolitana" ha detto il governatore. "Questa struttura – ricorda il direttore generale della Asl Toscana centro Valerio Mari - andrà a potenziare servizi complementari rispetto all’ospedale, al punto di intervento rapido e a tutta l’attività chirurgica attualmente erogata nel presidio".

Per l’assessore regionale Serena Spinelli, "aumentiamo l’offerta dei servizi e la prossimità con i bisogni delle persone. La salute si tutela e si garantisce a partire dai territori e con percorsi integrati, tra sociale e sanitario". Soddisfatto il sindaco Valerio Pianigiani: "Poniamo le basi per far nascere un vero e proprio distretto della salute a Figline e Incisa". Attualmente il presidio "Da Verrazzano" svolge attività di prevenzione, servizio per le dipendenze, sanità pubblica veterinaria, vaccinazioni: proseguirà a farlo all’interno del presidio anche durante i lavori. Il centro prelievi è già da qualche mese trasferito nel presidio ospedaliero, in attesa della nuova Casa della comunità.

Manuela Plastina