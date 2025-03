Nuovo piano operativo, è protesta: "No al cemento nelle aree verdi"

Avevano annunciato il loro malcontento già nei mesi scorsi. Ora gli hanno dato forma e struttura, organizzandosi e creando tanto di sito internet e pagine social. È infatti appena nato il "Comitato territorio e buonsenso del Crocifisso", un’organizzazione di cittadini impegnata nella tutela di questa area di Signa. I suoi membri si sono dati l’obiettivo di "difendere il paesaggio locale e garantire un futuro sostenibile per la comunità, opponendosi a progetti urbanistici che rischiano di trasformare vaste aree verdi in zone edificate".

Al centro delle contestazioni c’è il nuovo Piano operativo del Comune, attualmente in fase di approvazione, "che prevede l’impermeabilizzazione di 58.715 metri quadrati di terreni verdi e agricoli, ovvero più della metà dei complessivi 114.638 metri quadrati interessati dal piano, con la realizzazione di vaste aree residenziali".

Per il Comitato, proprio questa trasformazione, con l’arrivo di nuovi edifici in una zona già molto urbanizzata, aumenterebbe "il rischio idraulico, già messo a dura prova dai recenti allagamenti, accrescendo l’inquinamento e mettendo in pericolo l’ecosistema del vicino Padule, un habitat protetto dall’Unione Europea che ospita oltre venti specie animali".

"Non possiamo restare indifferenti di fronte a un progetto che minaccia di compromettere irreversibilmente il nostro territorio e la qualità della vita dei residenti – ha dichiarato Marco Allegri, presidente del Comitato –. L’area intorno a via Madre Teresa di Calcutta, oggi un’oasi verde e un affaccio sulla natura, è molto amata dai cittadini e utilizzata per attività sportive all’aria aperta. Se il progetto andasse avanti, verrebbe trasformata in una distesa di cemento. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa battaglia per salvaguardare il Crocifisso e il nostro futuro. È possibile iscriversi gratuitamente al Comitato attraverso il sito ufficiale: https://ilcrocifissosigna.wordpress.com/".

Sempre sul sito web sono disponibili ulteriori informazioni sugli obiettivi del Comitato e sulle prossime iniziative.