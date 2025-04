Nuovo percorso di promozione. Con reperti inediti del passato

Con la realizzazione dell’archivio fotografico e documentaristico del Gruppo La Porticciola, prende vita a San Casciano quello che vuole essere un nuovo percorso di promozione e valorizzazione delle origini della cultura delle tradizioni e della memoria storica del paese. Documenti inediti datati 1867, tra cui la deliberazione della giunta comunale e un’illustrazione disegnata a mano per la prima volta la divisa della guardia municipale di San Casciano approvata e descritta dal sindaco dell’epoca, Francesco Pierozzi. È uno dei reperti conservati nella sede del Gruppo La Porticciola dove il sindaco Roberto Ciappi, accolto da uno dei fondatori Fabrizio Fornera, ha iniziato il suo viaggio nel tempo, alla scoperta di luoghi, segni, tracce del passato che continuano a vivere nel presente grazie all’impegno del volontariato. Nell’archivio sono raccolti migliaia di scatti in bianco e nero dai primi anni del 1900 ai giorni nostri. "Il nostro percorso che vuole riscoprire e diffondere la conoscenza delle origini della nostra comunità – dichiara Ciappi - non poteva non partire da una delle associazioni locali che da quasi 60 anni rappresenta essa stessa una pagina della nostra memoria. L’archivio contiene documenti, foto e cartoline, oggetti che raccontano la vita sociale, il lavoro, la scuola, le feste di paese e ritraggono i paesaggi rurali di San Casciano e del Chianti".