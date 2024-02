Nuovo parcheggio da 45 posti in campagna. Investiti 450 mila euro

Investimento da 450mila euro per il nuovo parcheggio da 45 posti auto nell’area di campagna sottostante la terrazza panoramica all’ingresso del borgo di Barberino. Come sottolinea il sindaco David Baroncelli (foto) "l’intervento rientra nel complesso delle opere che mirano a riqualificare tutta l’area di piazza Mazzini". Il parcheggio, che sarà circondato da un’ampia area a verde, si aggiunge infatti a quello realizzato da qualche anno in via Becattelli, una ventina di posti auto e spazi per i motocicli con un investimento pari a 60mila euro. Altra opera pubblica realizzata nella stessa area è l’adeguamento dello spazio dell’ex cantiere comunale dove ha trovato casa la nuova sede dell’archivio comunale, finalizzato a riunificare le pratiche e gli atti degli ex Comuni di Barberino e Tavarnelle. L’investimento che ha comportato una spesa complessiva pari a 120mila euro ha previsto l’adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico e la realizzazione di scaffalature adeguate ad ospitare i plichi documentali.