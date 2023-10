Nuovo parcheggio alla Massolina. La giunta approva il progetto

Trentaquattro nuovi posti auto in via della Massolina, a Lastra a Signa. È stato approvato in giunta il progetto di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico che sarà costruito in un’area di proprietà comunale dalla ditta che realizza l’intervento abitativo "Massolina – ex manifatture di ceramiche". L’area di sosta sarà pubblica, a raso, con stalli a pettine in parte accessibili dalla strada e in parte da via Madonna della Tosse.

Ci saranno una postazione con colonnine di ricarica per veicoli elettrici e un posto per portatori di handicap. Infine, saranno sistemati gli spazi verdi circostanti. "Questo in via della Massolina – ha sottolineato l’assessore a urbanistica e lavori pubblici, Emanuele Caporaso - è uno dei 23 nuovi parcheggi pubblici previsti nel Piano operativo e collocati in particolare nelle zone con maggiori problemi di sosta. Con il Piano operativo, efficace da fine 2021, complessivamente le aree per parcheggi passano da 4,75 mq per abitante a 5,58 mqabitante con un incremento di oltre il 15%. Inoltre, in tutti i casi di trasformazione degli insediamenti sono state previste aree da cedere per finalità di interesse pubblico. Questa è una delle grandi novità introdotte: per le trasformazioni più significative le aree o le opere di compensazione sono finalizzate a migliorare la condizione urbanistica dell’area, con la previsione di piccole zone strategiche per la creazione di parcheggi, connessioni pedonali, ciclabili e verde pubblico".

Nell’ultimo anno, sono stati completati altri due parcheggi, sempre secondo le previsioni del Piano operativo. In via Puccini, ne è stato realizzato uno da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, con 37 posti auto e nuova illuminazione finanziata dal Comunale. È pronto per essere aperto anche il nuovo parcheggio pubblico in via Togliatti costruito nell’ambito della riqualificazione dell’ex Coop: ospita 40 posti auto, realizzati da privati, sempre in attuazione delle indicazioni del Piano.