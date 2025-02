Nuovo museo Opera del Duomo, ok da Consiglio Firenze

Firenze, 4 febbraio 2025 - Dopo la Giunta anche il Consiglio comunale di Firenze ha dato il via libera all'ampliamento del museo dell'Opera del Duomo. L'atto approvato - un solo voto contrario, quello di Dmitrij Palagi di Spc - permette di riconoscere l'interesse pubblico del progetto per la finalità sociale, culturale e valorizzazione dei beni culturali e monumentali dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Il nuovo progetto affiancherà agli attuali 6.000 metri quadrati, i circa 5.000 mq di Palazzo Compagni e dunque il museo diventerà di 11.000 mq. L'obiettivo è terminare i lavori in quattro anni. Il progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato che si trova nel giardino all'interno del Palazzo Compagni, che versa in cattive condizioni, e la realizzazione di un edificio che ricalcherà la stessa impronta in pianta mantenendo la stessa altezza, ma cambiando la conformazione della copertura per creare una zona coperta e una terrazza: tra le idee c'è anche quella di collegare la terrazza di Palazzo Compagni con la nuova, in modo da poter ammirare la Cupola del Brunelleschi da una posizione inedita. Con la nuova sistemazione il Museo dell'Opera del Duomo sarà dotato di più funzioni, come una sala per incontri e convegni, una caffetteria con giardino e nuovi servizi per i visitatori. L'ingresso sarà ancora da piazza del Duomo. "L'approvazione del Consiglio rappresenta un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un intervento davvero di grande rilevanza - ha sottolineato l'assessora all'urbanistica Caterina Biti - : non solo interessa un edificio di pregio che con questo progetto viene riqualificato ma consente anche un importante ampliamento della proposta culturale con la possibilità di allestire mostre temporanee, di ospitare convegni senza dimenticare l'attenzione ai servizi per i visitatori e l'apertura di spazi alla città e alla residenza".