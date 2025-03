Nuovo incendo al Poderaccio. Colonna di fumo visibile in città. Fiamme partite da una baracca

Un incendio si è sviluppato ieri tra le baracche abusive dove vivono i senza fissa dimora tra l’incrocio via del Poderaccio- via dell’Argingrosso. L’incendio si è sviluppato a partire da uno di quei ripari di fortuna e ne ha distrutti due, emanando una colonna di fumo visibile dalla parte ovest della città e da Scandicci, e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco non si è esteso alle montagne di rifiuti, alla vegetazione, alla fattoria didattica e al centro cinofilo. Sul luogo anche la municipale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L’ec campo rom era stato sgomberato nel 2020 e la campagna tra l’Argingrosso e la Greve è al centro del progetto di riqualificazione del parco Florentia, che però procede a rilento. E nel frattempo baraccopoli e traffici illeciti continuano.