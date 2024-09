Nuovo direttore Caritas. “Congratulazioni a Mori, l’obiettivo è dare attenzione ai fragili”

Firenze, 12 settembre 2024 – Marzio Mori è nuovo direttore della Caritas diocesana di Firenze.

“Congratulazioni e buon lavoro a Marzio Mori. Allo stesso tempo vogliamo ringraziare il direttore uscente Riccardo Bonechi per l’impegno profuso e il lavoro fatto insieme in questi anni”, dice Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

“L’obiettivo comune di Caritas e Fondazione Caritas – dice Lucchetti – è l’attenzione ai più fragili: continueremo a lavorare per garantire assistenza e sostegno alle persone che sono ai margini della società ma che hanno diritto ad una vita degna e piena, come tutti”.

“Mi congratulo di cuore con Marzio Mori per la nomina a direttore della Caritas diocesana e gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. E ringrazio l’arcivescovo monsignor Gherardo Gambelli per questa scelta che premia l’uomo, la professionalità, l’umanità e il lavoro svolto. Conosco Marzio da tanti anni e ho avuto il privilegio di collaborare con lui a stretto contatto, riscontrando sul campo il valore della sua persona, le sue doti e la sua sensibilità: una persona straordinaria che sta dedicando la sua vita in maniera infaticabile all’inclusione sociale e alle politiche di contrasto alla povertà. Lo ringrazio anche per il suo impegno politico e il suo prezioso sostegno".

Lo dichiara la sindaca Sara Funaro congratulandosi con Marzio Mori per la sua nomina a direttore della Caritas diocesana.

"Sono certa - aggiunge - che come direttore della Caritas porterà un valore aggiunto importante nell’attenzione e nella cura delle fragilità e nel lavoro sul territorio che è chiamato a svolgere, e che con monsignor Gambelli lavoreremo ancora insieme per il bene della nostra comunità. Infine un ringraziamento a Riccardo Bonechi per questi anni in cui non ha mai fatto mancare la sua collaborazione”.