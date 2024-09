Nuovo comandante a Borgo San Lorenzo

Si è insediato, alla fine del mese di agosto, il nuovo comandante dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, capitano Francesco Ferrara, proveniente dal Nucleo Investigativo di Forlì. Originario della provincia di Caserta, 44 anni, sposato con due figli. Arruolatosi nel 2000, nella sua carriera da ufficiale ha altresì retto il comando della tenenza di Dolo, in provincia di Venezia, mentre da maresciallo ha svolto servizio al N.A.S. di Bologna e prima ancora in Calabria, nella Locride, dove ha anche comandato la stazione carabinieri di Africo Nuovo. Il capitano Ferrara prende così il posto del tenente colonnello Michele Arturo, che lo scorso luglio, dopo quasi sei anni di permanenza, ha lasciato il Mugello per assumere il comando della compagnia di Prato.