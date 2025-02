Nuovo asilo nido. Ripartiti i lavori per la demolizione

Dopo alcune settimane di stop, sono ripartiti i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Curiel, a Borgo San Lorenzo. Il Comune fa sapere che nei prossimi giorni inizieranno le operazioni di demolizione della vecchia struttura, per procedere poi con la costruzione del nuovo nido, che garantirà spazi moderni e sicuri per le bambine e i bambini.

Dopo approfondimenti richiesti dalla ditta esecutrice, durante le operazioni preliminari dei lavori è emerso che nel materiale utilizzato per il vecchio pavimento in linoleum (confinato dalla sovra-pavimentazione in laminato) sono state rinvenute tracce di amianto (presumibilmente limitata al collante sottostante). Perciò, la demolizione e lo smaltimento di questi materiali verrà effettuata nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, seguendo un apposito piano di smaltimento che è stato approvato dalla Asl.

Il Comune fa sapere che continuerà a monitorare attentamente l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di garantire un nuovo asilo sicuro, moderno e accogliente per tutte le famiglie.